У п’ятницю король повідомить прем’єр-міністру Бельгії, чи приймає його відставку

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер зустрінеться з королем у п'ятницю, 6 листопада, щоб вирішити, чи піде він у відставку, чи залишиться на посаді після того, як провал переговорів щодо бюджету спричинив урядову кризу.

Про це інформує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Під час парламентського засідання у четвер Де Вевер натякнув, що ⁠він більше схильний залишитися на посаді, ніж піти, зазначивши, що все ще ​сподівається забезпечити ухвалення бюджету, який забезпечить фінансову стабільність на найближчі роки.

"Нам потрібно позбутися помилок минулого управління та розпочати еру відповідальності. Я хочу бути прем’єр-міністром лише такого уряду, який вважає це завдання пріоритетним. Побачимо, як розвиватимуться події найближчими днями та тижнями", – сказав прем’єр-міністр.

Де Вевер подав у відставку під час 90-хвилинної зустрічі з королем Філіпом у понеділок вранці. У королівському палаці повідомили, що бельгійський монарх розгляне пропозицію Де Вевера, але також проведе консультації з лідерами коаліційних партнерів з вівторка по четвер.

Король має знову зустрітися з Де Вевером у п’ятницю вранці.

Існує також прецедент, що стався рік тому, коли Де Вевер доповів королю про проблеми з переговорами щодо федерального бюджету, а згодом поставив своїм коаліційним партнерам термін до Різдва для досягнення угоди. Перед Бельгією стоїть завдання знайти 10 млрд євро для стабілізації своїх фінансів, але деякі партії вважають, що цього слід досягти шляхом скорочення бюджетних видатків, тоді як інші стверджують, що необхідне підвищення податків.

Ця криза збігається з підвищеною напругою на фінансових ринках, де різко зросли процентні ставки за державними облігаціями Бельгії, Франції та інших європейських країн, державні фінанси яких вважаються слабкими.

Нагадаємо, під час саміту лідерів ЄС 16 жовтня очільник уряду Бельгії Барт де Вевер категорично виступив проти обговорення ідеї про використання заморожених активів Центробанку РФ.

Згодом де Вевер заявив, що він переконаний: Єврокомісія не пропонуватиме жодних нових операцій, пов’язаних із російськими активами, для покриття фінансових потреб України.