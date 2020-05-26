Молдова визначилася з наступними послабленнями карантину

У Молдові визначилися з наступними послабленнями карантину. Частина обмежень триватимуть довше, ніж раніше допускав президент.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Національна комісія з надзвичайних ситуацій увечері 25 травня опублікувала своє рішення щодо наступних послаблень карантинних обмежень. Деякі з них залишили на більш тривалий термін, ніж напередодні у коментарях ЗМІ прогнозував президент Ігор Додон.

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З 1 червня дозволять роботу ринків у Бєльцях та Кишиневі – з вимірюванням температури, засобами захисту, дезінфекцією та дотриманням дистанції.

Також з цієї дати відновлять роботу бібліотеки та музеї, також з температурним контролем та дезінфекцією.

З 15 червня дозволять роботу кафе і ресторанів, з низкою заходів безпеки – вимірюванням температури, засобами захисту, дезінфекцією та окремими вбиральнями для клієнтів і персоналу.

Дозволять відритися також спортзалам і фітнес-клубам – але без можливості використовувати душові, роздягальні та басейні. Кількість відвідувачів буде обмежена, щоб забезпечити дотримання дистанції.

Нагадаємо, раніше згадувалося про можливість відкриття з 1 червня міжнародного авіасполучення і торгових центрів. У підсумку, цього не сталося. Міжнародне сполучення відновлюють тільки залізницею та автобусами.

За останню добу в країні виявили 54 нових хворих на коронавірус. З початку епідемії у Молдові підтвердили 7147 заражень коронавірусом, 261 хворих померли. Кількість "активних" випадків наразі становить 3084.