Молдова определилась со следующими послаблениями карантина

В Молдове определились со следующими послаблениями карантина. Часть ограничений будет продолжаться дольше, чем ранее допускал президент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям вечером 25 мая опубликовала свое решение о следующих послаблениях карантина. Некоторые из них оставили на более длительный срок, чем накануне в комментариях СМИ прогнозировал президент Игорь Додон.

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С 1 июня позволят работу рынков в Бельцах и Кишиневе - с измерением температуры, средствами защиты, дезинфекцией и соблюдением дистанции.

Также с этой даты возобновят работу библиотеки и музеи, а также с температурным контролем и дезинфекцией.

С 15 июня позволят работу кафе и ресторанов, с рядом мер безопасности - измерением температуры, средствами защиты, дезинфекцией и отдельными туалетами для клиентов и персонала.

Позволят открыться также спортзал и фитнес-клубам - но без возможности использовать душевые, раздевалки и бассейне. Количество посетителей будет ограничено, чтобы обеспечить соблюдение дистанции.

Напомним, ранее упоминалось о возможности открытия с 1 июня международного авиасообщения и торговых центров. В итоге этого не произошло. Международное сообщение восстанавливают только железной дорогой и автобусами.

За последние сутки в стране обнаружили 54 новых больных коронавирусом. С начала эпидемии в Молдове подтвердили 7147 заражений коронавирусом, 261 заболевших скончались. Количество "активных" случаев сейчас составляет 3084.