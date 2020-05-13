Польська опозиція погрожує заблокувати переназначення виборів у парламенті

У Польщі опозиція погрожує заблокувати переназначення виборів у парламенті, звинувачуючи правлячу "Право і справедливість" у поспіху з організацією нових виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

В опозиційній "Громадянській платформі" у вівторок пригрозили заблокувати повторне призначення президентських виборів, звинувачуючи правлячу коаліцію у намаганні поспіхом "пропхати" призначення виборів через парламент на потрібні їм дати.

У вівторок Сейм, де "ПіС" разом зі "Згодою" має більшість, підтримав і передав на розгляд Сенату новий законопроєкт щодо виборів. Він враховує пропозиції, на яких наполягала опозиція – щодо можливості голосування і особисто, і поштою.

Втім, у "Громадянській платформі" заявляють, що нове законодавство є неконституційним та надає спікеру парламенту надто великі повноваження щодо визначення дат проведення президентських виборів. Через це вони погрожують знову застосувати тактику, яку використали з проєктом щодо голосування поштою – відкладати рішення до останнього моменту.

"Громадянська платформа" вимагає внести до проєкту поправки, які нададуть Національній виборчій комісії більше повноважень щодо організації виборів.

В опозиції наполягають, що вибори потрібно проводити через декілька місяців, коли епідемічна ситуація покращиться.

Водночас, "ПіС" хочуть провести вибори якомога швидше – наприкінці червня або в липні, побоюючись, що рейтинг Анджея Дуди почне падати, коли повною мірою проявляться економічні наслідки епідемії коронавірусу.

У середу чинний президент Анджей Дуда планує зустріч зі спікером Сенату щоб обговорити організацію майбутніх виборів.

Нагадаємо, президентські вибори в Польщі, що мали відбутися 10 травня поштовим голосуванням, перенесли на більш пізній термін – через епідеміологічну ситуацію і спротив опозиції.

У понеділок Національна виборча комісія Польщі прийняла резолюцію, яка дасть можливість правлячій партії "Право і справедливість" оголосити нові президентські вибори, не залучаючи Верховний Суд – оскільки не було певності, яким буде його рішення.

Національна виборча комісія своїм рішенням надала спікерові Сейму14 днів для визначення нової дати виборів, що має бути у межах 60 днів з дати прийняття цього рішення.

Водночас, Сейм Польщі, нижня палата парламенту, схвалив законопроєкт, що дозволить поштове голосування – вдруге, після того, як Сенат відхилив проєкт.