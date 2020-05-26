Польская оппозиция хочет продолжить работу над проектом о президентских выборах

Польская оппозиция хочет продолжить работу в Сенате над проектом закона о президентских выборах с возможностью почтового голосования, которая должна была завершиться в четверг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

"Гражданская платформа" хочет продолжить работу над проектом закона о президентских выборах в Сенате, в результате чего закон может не вступить в силу до конца этой недели, как планировалось. Речь идет о проекте, представленном партией "Право и справедливость" 11 марта.

Сейм одобрил проект 12 мая. Он учитывает предложения, на которых настаивала оппозиция - о возможности голосования и лично, и по почте. 21 мая над ним начали работу комитеты Сената. Ожидалось, что этот процесс завершится в четверг, и тогда закон вступит в силу до конца недели.

В "Гражданской платформе" и после внесения поправок продолжают настаивать, что новое законодательство предоставляет спикеру парламента слишком большие полномочия по определению дат проведения президентских выборов. Поэтому они сразу после решения Сейма заявили, что могут снова применить тактику, которую использовали с проектом по голосованию по почте - откладывать решение до последнего момента.

В "ПиС" отмечают, что промедление с парламентской работой над проектом уменьшает время на проведение кампании, в том числе сбор подписей для нового кандидата от "Гражданской платформы" Рафаша Тшасковского, который заменил Малгожату Кидаву-Блоньскую.

Политики от "Гражданской платформы" отмечают, что у Сената есть время до 13 июня, поэтому рассматривают возможность продолжить работу из-за сомнений экспертов относительно конституционности отдельных положений, но и надеясь, что это даст время Рафалу Тшасковскому улучшить свои позиции в рейтинге.

"Гражданская платформа" требует внести в проект поправки, которые предоставят Национальной избирательной комиссии больше полномочий по организации выборов.

По информации СМИ, позиции большинства в Сенате, где есть представители разных сил, в вопросе продолжительности работы над проектом расходятся.

Как сообщалось ранее, последние опросы подтверждают существенное падение рейтинга действующего президента Анджея Дуды, которому сначала прогнозировали победу в первом туре.

Сейчас за Дуду проголосовали бы 35% респондентов, тогда как за его главного оппонента, нового кандидата от оппозиции мэра Варшавы Рафала Тшасковского, 21%.

Напомним, президентские выборы в Польше, которые должны были состояться 10 мая почтовым голосованием, перенесли на более поздний срок - в связи с эпидемической ситуацией и сопротивлением оппозиции. В правительстве теперь планируют провести выборы 28 июня. Эта дата создает сложности для оппозиции, поскольку Тшасковскому еще предстоит собрать 100 тысяч подписей, а в условиях карантина это непросто.

Подробнее об этом читайте в статье: Выборы без голосования: когда Польша сможет выбрать нового президента