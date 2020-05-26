В Італії визначили дату регіональних виборів і референдуму щодо кількості депутатів
Вівторок, 26 травня 2020, 15:57
В Італії 20 вересня відбудуться регіональні вибори, муніципальні вибори і референдум з питання скорочення кількості депутатів в парламенті.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.
Спочатку розглядався варіант проведення виборів у два дні, щоб зменшити кількість людей на виборчих дільницях.
Також спочатку говорилося про дату 13-14 вересня, але на сьогоднішній зустрічі прем'єра Джузеппе Конте з представниками партій і декількома міністрами було прийнято рішення провести вибори в один день.
Нагадаємо, у січні відбулися місцеві вибори у Калабрії та Емілії-Романьї і в обох регіонах ультраправа партія "Ліга", очолювана ексміністром внутрішніх справ Маттео Сальвіні, програла.
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