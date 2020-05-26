В Италии определили дату региональных выборов и референдума о количестве депутатов
Вторник, 26 мая 2020, 15:57
В Италии 20 сентября состоятся региональные выборы, муниципальные выборы и референдум по вопросу сокращения количества депутатов в парламенте.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.
Сначала рассматривался вариант проведения выборов в два дня, чтобы уменьшить количество людей на избирательных участках.
Также сначала говорилось о дате 13-14 сентября, но на сегодняшней встрече премьера Джузеппе Конте с представителями партий и несколькими министрами было принято решение провести выборы в один день.
Напомним, в январе состоялись местные выборы в Калабрии и Эмилии-Романье, и в обоих регионах правая партия "Лига", возглавляемая экс-министром внутренних дел Маттео Сальвини, проиграла.
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