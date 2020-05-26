Колишня головна дипломатка ЄС стала ректором Коледжу Європи

Колишній Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні отримала посаду ректора Коледжу Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті освітнього закладу.

"Коледж Європи із задоволенням повідомляє, що Адміністративна рада, діючи за пропозицією Вченої ради, призначила Федеріку Могеріні на посаду ректора Коледжу Європи. 1 вересня 2020 року Федеріка Могеріні, яка є запрошеним професором кафедри міжнародних відносин та дипломатичних досліджень ЄС, замінить на посаді ректора Йорга Монара, який успішно очолює цю установу з 2013 року", - йдеться у заяві.

Могеріні стане першою жінкою-ректором Коледжу, який базується в бельгійському місті Брюгге, а також має кампус у Польщі.

За даними Politico, Адміністративна рада коледжу, яку очолює колишній президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей, схвалила кандидатуру Могеріні, незважаючи на заперечення низки випускників, професорів та чиновників ЄС.

Вони вважали, що Могеріні не має кваліфікації для цієї посади, не відповідає критеріям і вступила у перегони за місце ректора через місяць після закінчення дедлайну.

Минулого року близько 30 кандидатів подали заявку на ректорство в Коледжі, який пропонує магістерські програми з різних предметів за плату в розмірі 25 000 євро на рік, що покриває навчання, пансіонат та проживання. Інтерес Могеріні до цієї посади вперше з'ясувався після того, як 22 квітня Європейська комісія опублікувала офіційне схвалення її заяви.