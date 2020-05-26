Экс-главный дипломат ЕС Федерика Могерини стала ректором Колледжа Европы

Бывший Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини получила должность ректора Колледжа Европы.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте образовательного учреждения.

"Колледж Европы с удовольствием сообщает, что Административный совет, действуя по предложению Ученого совета, назначил Федерику Могерини на должность ректора Колледжа Европы. 1 сентября 2020 года Федерика Могерини, которая является приглашенным профессором кафедры международных отношений и дипломатических исследований ЕС, заменит на посту ректора Йорга Монара, успешно возглавляющего это учреждение с 2013 года", - говорится в заявлении.

Могерини станет первой женщиной-ректором Колледжа, который базируется в бельгийском городе Брюгге, а также имеет кампус в Польше.

По данным Politico, Административный совет колледжа, который возглавляет бывший президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей, одобрила кандидатуру Могерини, несмотря на возражения ряда выпускников, профессоров и чиновников ЕС.

Они считали, что Могерини не имеет квалификации для этой должности, не соответствует критериям и вступила в гонку за место ректора через месяц после окончания дедлайна.

В прошлом году около 30 кандидатов подали заявку на ректорство в Колледже, который предлагает магистерские программы по различным предметам за плату в размере 25 000 евро в год, что покрывает обучение, пансионат и проживания. Интерес Могерини к этой должности впервые выяснился после того, как 22 апреля Европейская комиссия опубликовала официальное одобрение ее заявления.