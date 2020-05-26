"Не допустіть розколу між країнами": сім послів США в Україні виступили зі спільною заявою

Семеро колишніх послів США в Україні підписали спільне звернення на підтримку українсько-американської співпраці.

Як повідомляє "Європейська правда", заява оприлюднена на сайті Atlantic Council.

"За останні три десятиліття США та Україна розвинули широкі та міцні відносини, що відповідають інтересам обох країн, країн, які поділяють такі цінності, як демократія, свобода та свобода людини. Успіх України у розвитку як незалежної, стабільної, демократичної держави з сильною ринковою економікою, прив’язаною до європейських інституцій, сприяє зацікавленню США у більш стабільній та безпечній Європі", - йдеться у заяві.

Посли зазначили, відносини між країнами давно користуються широкою двосторонньою підтримкою в США, в тому числі в Конгресі, і з боку як республіканського, так і демократичного президентів.

"Ми роками працювали над розбудовою та зміцненням американсько-українського стратегічного партнерства, заснованого в 1996 році. Саме тому нас вражають спроби втягнути Україну у внутрішні політичні процеси в Америці в контексті майбутніх виборів президента Сполучених Штатів у 2020 році. Ці зусилля сприяють хибному та токсичному наративу, який не має підґрунтя в реальності американсько-українських відносин, щоб послабити відносини між США та Україною та внести розкол між двома країнами. Це не відповідає інтересам жодної з країн", - йдеться у заяві.

"Ми рішуче засуджуємо такі зусилля, якими хочуть розділити наші країни, й закликаємо офіційних осіб в обох державах разом запобігти крокам, які лише завдадуть шкоди нашим двостороннім відносинам і віддалять наші країни одна від одної", - зазначили посли.

Заяву підписали перший посол США в Україні Роман Попадюк, третій посол США в Україні Стівен Пайфер, четвертий посол США в Україні Карлос Паскуаль, п'ятий посол США в Україні Джон Гербст, шостий посол США в Україні Вільям Тейлор, сьомий посол США в Україні Джон Теффт і дев'ятий посол США в Україні Марі Йованович.

Нагадаємо, 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко. У Порошенка "плівки" назвали спробою вплинути на ставлення США до України.

Через "плівки Деркача" Офіс генпрокурора завів на Порошенка ще одну справу про держзраду. А президент Володимир Зеленський заявив, що покарання для його попередників, зокрема, Петра Порошенка, ще попереду.

У штабі Байдена плівки, де він нібито розмовляє з Порошенком, назвали відредагованою "діркою від бублика".

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