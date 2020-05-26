"Не допустите раскола между странами": семь послов США в Украине выступили с совместным заявлением

Семеро бывших послов США в Украине подписали совместное обращение в поддержку украинского-американского сотрудничества.

Как сообщает "Европейская правда", заявление обнародовано на сайте Atlantic Council.

"За последние три десятилетия США и Украины развили широкие и прочные отношения, соответствующие интересам обеих стран, стран, которые разделяют такие ценности, как демократия, свобода и свобода человека. Успех Украины в развитии как независимого, стабильного, демократического государства с сильной рыночной экономикой, привязанной к европейским институтам, способствует заинтересованности США в более стабильной и безопасной Европе", - говорится в заявлении.

Послы отметили, что отношения между странами давно пользуются широкой двусторонней поддержкой в ​​США, в том числе в Конгрессе, и со стороны как республиканского, так и демократического президентов.

"Мы годами работали над развитием и укреплением американо-украинского стратегического партнерства, основанного в 1996 году. Именно поэтому нас поражают попытки втянуть Украину во внутренние политические процессы в Америке в контексте предстоящих выборов президента США в 2020 году. Эти усилия способствуют ложному и токсичному нарративу, не имеющему основания в реальности американско-украинских отношений, чтобы ослабить отношения между США и Украиной и внести раскол между двумя странами. Это не отвечает интересам ни одной из стран", - говорится в заявлении.

"Мы решительно осуждаем такие усилия, которыми хотят разделить наши страны, и призываем официальных лиц в обоих государствах вместе предотвратить шаги, которые только нанесут вред нашим двусторонним отношениям и отдалят наши страны друг от друга", - отметили послы.

Заявление подписали первый посол США в Украине Роман Попадюк, третий посол США в Украине Стивен Пайфер, четвертый посол США в Украине Карлос Паскуаль, пятый посол США в Украине Джон Хербст, шестой посол США в Украине Уильям Тейлор, седьмой посол США в Украине Джон Теффт и девятый посол США в Украине Мари Йованович.

Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко. В команде Порошенко "пленки" назвали попыткой повлиять на отношение США и Украины.

Из-за "пленок Деркача" Офис генпрокурора завел на Порошенко еще одно дело о "госизмене". А президент Владимир Зеленский заявил, что наказание для его предшественников, в частности, Петра Порошенко, еще впереди.

В штабе Байдена пленки, где он якобы беседует с Порошенко, назвали записи отредактированной "дыркой от бублика".

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