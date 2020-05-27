Истребители РФ в третий раз за два месяца совершили опасный перехват самолета США

Истребитель России в третий раз за два месяца совершил опасный перехват разведывательного самолета Военно-морского флота США P-8A над международными водами над Средиземным морем во вторник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление 6-го флота США.

26 мая два российских истребителя Су-35 совершили опасный перехват разведывательного самолета США, выполнявшего полет над международными водами в восточной части Средиземного моря, в течение 65 минут.

"Перехват был определен как опасный и непрофессиональный, потому что российские пилоты одновременно заняли близкую позицию по обе стороны P-8A, ограничивая его способность к безопасному маневрированию.

Эти ненужные действия пилотов российских Су-35 несовместимы с хорошей летной подготовкой и международными правилами полетов и поставили под угрозу безопасность обеих сторон... Такие действия увеличивают вероятность столкновения в воздухе", - говорится в сообщении.

В нем добавляют, что поскольку российские самолеты действовали в международном воздушном пространстве, такие действия безответственны.

"Мы ожидаем действий в соответствии с международными стандартами, установленными для того, чтобы обеспечить безопасность и предупредить несчастные случаи, включая соглашение INCSEA 1972 года", - отмечает 6-й флот.

Предыдущий подобный инцидент произошел 19 апреля, а первый из упомянутых трех - на той же неделе.

"Во всех случаях американские пилоты действовали в международном воздушном пространстве, следуя международному законодательству и заботясь о безопасности полетов, и не провоцировали реакцию с российской стороны", - добавляют в сообщении.