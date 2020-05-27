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У МЗС підтвердили візит Кулеби в Угорщину: через карантин поїде на авто

Середа, 27 травня 2020, 11:56

Міністерство закордонних справ України офіційно підтвердило робочий візит глави МЗС Дмитра Кулеби в Угорщину 29 травня. 

Як повідомили "Європейській правді" у пресслужбі міністерства, Кулеба зустрінеться в Будапешті  з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

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Раніше ЄвроПравді стало відомо, що Кулеба  ще до завершення карантину поїде в Угорщини домовлятися про примирення.

Зустріч з угорським колегою стане першим невіртуальним закордонним візитом  глави МЗС України на посаді.  

Оскільки авіасполучення в умовах пандемії обмежене, Дмитро Кулеба здійснить візит автомобілем, подолавши понад тисячу кілометрів з Києва до Будапешта.

"Подорож відбуватиметься із дотриманням всіх належних правил безпеки, необхідних в умовах пандемії COVID-19", - запевнили у міністерстві.

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У ході візиту Кулеба і Сійярто обговорять подальший розвиток інвестиційної та торговельної співпраці України та Угорщини, втілення інфраструктурних проєктів, шляхи подальшої координації зусиль з подолання наслідків пандемії COVID-19.

МЗС також підтвердило, що Кулеба та Сійярто приділять увагу підготовці до зустрічі лідерів України та Угорщини, та "вирішенню низки проблемних питань українсько-угорських відносин".

Українські експерти, що опікуються українсько-угорськими відносинами, напередодні візиту підготували спільну позицію щодо "червоних ліній" України у пошуку компромісу з Угорщиною.  

Детальніше про те, чим можна і чим неприпустимо поступатися на переговорах з Угорщиною: Межа поступок: що може пообіцяти Зеленський заради примирення з Угорщиною

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