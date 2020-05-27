В МИД подтвердили визит Кулебы в Венгрию: из-за карантина поедет на авто

Министерство иностранных дел Украины официально подтвердило рабочий визит главы МИД Дмитрия Кулебы в Венгрию 29 мая.

Как сообщили "Европейской правде" в пресс-службе министерства, Кулеба встретится в Будапеште с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Ранее ЕвроПравде стало известно, что Кулеба еще до завершения карантина поедет в Венгрию договариваться о примирении.

Встреча с венгерским коллегой станет первым невиртуальным зарубежным визитом главы МИД Украины в должности.

Поскольку авиасообщение в условиях пандемии ограничено, Дмитрий Кулеба осуществит визит на автомобиле, преодолев более тысячи километров из Киева в Будапешт.

"Путешествие будет проходить с соблюдением всех надлежащих правил безопасности, необходимых в условиях пандемии COVID-19", - заверили в министерстве.

В ходе визита Кулеба и Сийярто обсудят дальнейшее развитие инвестиционной и торгового сотрудничества Украины и Венгрии, воплощение инфраструктурных проектов, пути дальнейшей координации усилий по преодолению последствий пандемии COVID-19.

МИД также подтвердил, что Кулеба и Сийярто уделят внимание подготовке к встрече лидеров Украины и Венгрии и "решению ряда проблемных вопросов украинско-венгерских отношений".

Украинские эксперты, занимающиеся украинско-венгерскими отношениями, накануне визита подготовили совместную позицию по "красным линиям" Украины в поиске компромисса с Венгрией.

Подробнее о том, чем можно и чем недопустимо поступаться на переговорах с Венгрией - в статье Предел уступок: что может пообещать Зеленский ради примирения с Венгрией