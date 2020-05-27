Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Іспанії за добу від коронавірусу померла лише 1 людина

Мінтранс обіцяє закон про техогляд автомобілів та інші, які вимагає асоціація з ЄС

Трамп погрожує закрити соцмережі після зауваження Twitter

ЄС узгодив масштабний план відновлення економіки на 750 млрд євро






Французька газета Le Monde виправила карту з "російським" Кримом

Середа, 27 травня 2020, 12:41

Французька газета Le Monde виправила інтерактивну карту про поширення коронавірусу, й тепер Крим на ній позначено частиною України. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Мова про інтерактивну карту у розділі про розвиток епідемії у Франції та у світі. 26 травня  при наведенні курсору на Крим активувалась і карта Російської Федерації. Однак станом на 27 травня помилка виправлена і Крим позначений як українська територія. 

 

26 травня посольство Франції в Україні розмістило у Twitter повідомлення, що Франція не визнає та не визнаватиме анексію Криму і підтримує відновлення територіальної цілісності та повного суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, раніше в Естонії у шкільному підручнику англійської знайшли карту, де окупований Крим позначений як територія РФ. Сторінки у підручниках вирішили замінити на нові.

Також американське видання The New York Times публікувало карту України без Криму.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Крим
powered by lun.ua