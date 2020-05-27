Французька газета Le Monde виправила карту з "російським" Кримом

Французька газета Le Monde виправила інтерактивну карту про поширення коронавірусу, й тепер Крим на ній позначено частиною України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Мова про інтерактивну карту у розділі про розвиток епідемії у Франції та у світі. 26 травня при наведенні курсору на Крим активувалась і карта Російської Федерації. Однак станом на 27 травня помилка виправлена і Крим позначений як українська територія.

26 травня посольство Франції в Україні розмістило у Twitter повідомлення, що Франція не визнає та не визнаватиме анексію Криму і підтримує відновлення територіальної цілісності та повного суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, раніше в Естонії у шкільному підручнику англійської знайшли карту, де окупований Крим позначений як територія РФ. Сторінки у підручниках вирішили замінити на нові.

Також американське видання The New York Times публікувало карту України без Криму.