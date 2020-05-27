США готові запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" - посол

Сполучені Штати Америки готові запровадити нові санкції через газопровід "Північний потік - 2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол США у Німеччині Річард Гренелл в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt.

"Подальші санкції мають двопартійну підтримку. Незважаючи на виборчу кампанію, законодавство може бути швидко ухвалено", - сказав Гренелл.

Досі незрозуміло, яку форму приймуть нові санкції. Однією з можливостей може бути загроза штрафів компаніям, які використовують спеціальне обладнання для обслуговування трубопроводів. Санкції проти покупців російського газу також обговорюються у Вашингтоні.

Гренелл також закликав німецький уряд принципово переосмислити свою політику щодо Росії. "Німеччина повинна припинити годувати звіра, не сплачуючи при цьому достатньо в НАТО", - сказав він.

Офіційний Берлін висловив заклопотаність твердженнями американського посла. "Час, коли пандемія чинить величезний тиск на країни в усьому світі, не підходить для того, щоб розкручувати спіраль ескалації і погрожувати подальшими екстратериторіальними, тобто такими, що суперечать міжнародному праву, санкціями", - заявила представниця міністра економіки та енергетики Німеччини Петера Альтмаєра.

В середині травня з'явилася інформація про те, що російське судно "Академік Черський", здатне завершити укладання труб, прибуло до Німеччини, де його чекав ще один російський будівельний корабель "Фортуна".

Слід зазначити, що Гренелл у неділю залишив Німеччину і вже не повернеться на посаду посла. Він мав стати новим виконуючим обов'язки директора Національної розвідки США, але президент Трамп висунув на цю посаду конгресмена-республіканця Джона Реткліффа і Сенат вже схвалив його кандидатуру.

Нагадаємо, 20 травня Суд Європейського Союзу виніс рішення про те, що російський газопровід "Північний потік-2" має діяти відповідно до регулювання ЄС і не має права на виняток.

15 травня Федеральне мережеве агентство Німеччини відхилило заявку компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" на звільнення від регулювання ЄС.

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