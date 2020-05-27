США готовы ввести новые санкции против "Северного потока-2" - посол

США готовы ввести новые санкции из-за газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

"Дальнейшие санкции должны иметь двухпартийной поддержку. Несмотря на избирательную кампанию, законодательство может быть быстро принято", - сказал Гренелл.

До сих пор непонятно, какую форму примут новые санкции. Одной из возможностей может быть угроза штрафов компаниям, которые используют специальное оборудование для обслуживания трубопроводов. Санкции против покупателей российского газа также обсуждаются в Вашингтоне.

Гренелл также призвал немецкое правительство принципиально переосмыслить свою политику в отношении России. "Германия должна прекратить кормить зверя, не платя при этом достаточно в НАТО", - сказал он.

Официальный Берлин выразил озабоченность утверждениями американского посла. "Время, когда пандемия оказывает огромное давление на страны во всем мире, не подходит для того, чтобы раскручивать спираль эскалации и угрожать последующими экстратерриториальными, то есть такими, которые противоречат международному праву, санкциями", - заявила представительница министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайер.

В середине мая появилась информация о том, что российское судно "Академик Черский", способное завершить укладку труб, прибыло в Германию, где его ждал еще один российский строительный корабль "Фортуна".

Следует отметить, что Гренелл в воскресенье покинул Германию и уже не вернется на должность посла. Он должен был стать новым исполняющим обязанности директора Национальной разведки США, но президент Трамп выдвинул на эту должность конгрессмена-республиканца Джона Рэтклифф и Сенат уже одобрил его кандидатуру.

Напомним, 20 мая Суд Европейского Союза принял решение о том, что российский газопровод "Северный поток-2" должен действовать в соответствии с регулирования ЕС и не имеет права на исключение.

15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода "Северный поток-2" на освобождение от регулирования ЕС.