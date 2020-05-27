Греция собирается расширить забор на границе с Турцией для защиты от мигрантов

Греция собирается расширить забор на границе с Турцией для защиты от нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Греция собирается расширить забор на греко-турецкой границе у Эвроса, чтобы предупредить наплыв нелегальных мигрантов, которые могут снова пытаться попасть в ЕС. Об этом заявил министр гражданской защиты Михалис Хризохоидис во время визита на северо-восточную границу страны.

"Этот забор будет построен для защиты интересов нашей страны", - отметил Хризохоидис.

Министр заверил, что его визит не сигнализирует об угрожающей ситуации на границе.

"Сейчас нет никакой чрезвычайной ситуации, беспокоиться не о чем... Граница есть и будет в безопасности", - заявил он, добавив, что визит является частью мер по усилению пограничной службы после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

По его словам, сейчас на границу возвращаются сотрудники полиции. Впоследствии их заменят 400 новобранцев-пограничников, срок обучения которых затянулся в связи с эпидемией.

Напомним, в марте на греко-турецкой границе вспыхнули столкновения между пограничной полицией и просителями убежища, после того, как турецкое правительство заявило, что больше не будет препятствовать попыткам людей попасть в Европу.

Турция обвинила греческие силы в расстреле одного мигранта и ранении еще пяти. Обвинения Греции указывают, что турецкая полиция использует слезоточивый газ, чтобы помочь мигрантам незаконно перейти на ее территорию.

В середине апреля власти Греции выражали обеспокоенность тем, что мигранты и беженцы собираются на побережье Турции с планами пересечь Эгейское море, несмотря на коронавирусные ограничения на передвижения.