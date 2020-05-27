Мінтранс обіцяє закон про техогляд автомобілів та інші, які вимагає асоціація з ЄС

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що розраховує на ухвалення низки законів на виконання Угоди про асоціацію.

Про це він заявив в середу на спільному брифінгу з послом ЄС Матті Маасікасом, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Найшвидше – ще до літньої перерви у роботі Ради – за його словами, має бути ухвалений закон "Про внутрішній водний транспорт". Як повідомляла ЄвроПравда, ЄС обіцяє нові інвестиції в Україну в разі ухвалення цього закону.

Також у Мінтрансі очікують на прогрес в ухваленні закону "Про залізничний транспорт". "Ми розраховуємо, що до червня комітет також підійде до рішення", - заявив Криклій. Наразі проєкт закону 1196-1, який був внесений депутатами від "Слуги народу" ще у вересні і загалом позитивно сприймається стороною ЄС, ще не розглянутий профільним комітетом, що гальмує його винесення на голосування в сесійну залу.

Також міністр очікує на низки інших законів, передбачених угодою про асоціацію – про небезпечні вантажі, про поштового оператора та доступ до вантажних перевезень. Щодо останніх міністр очікує прогресу восени.

Також Мінінфраструктури обіцяє внести законопроєкт, який упорядкує правила техогляду автомобілів. Як відомо, Угода про асоціацію вимагає від України повернути техогляд; втім, проєкти, які вносилися у попередні роки, не відповідали УА та підпадали під критику як корупціогенні. Криклій пообіцяв врахувати ці зауваження.

"Буде проєкт закону про загальнодержавний технічний огляд – але це буде не в тому вигляді, як це було, коли до цього були причетні поліцейські. Зокрема, ніяких монополій у ньому не буде".

Як відомо, транспортна сфера багато років поспіль лишається серед аутсайдерів у виконанні Україною своїх зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС.