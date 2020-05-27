Минтранс обещает закон о техосмотре авто и другие, которых требует ассоциация с ЕС

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что рассчитывает на принятие ряда законов во исполнение Соглашения об ассоциации.

Об этом он заявил в среду на совместном брифинге с послом ЕС Матти Маасикасом, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Вероятно - еще до летнего перерыва в работе Рады - по его словам, должен быть принят закон "О внутреннем водном транспорте". Как сообщала ЕвроПравда, ЕС обещает новые инвестиции в Украину в случае принятия этого закона.

Также в Минтрансе ожидают прогресса в принятии закона "О железнодорожном транспорте". "Мы рассчитываем, что к июню комитет также подойдет к решению", - заявил Криклий.

Сейчас проект закона 1196-1, который был внесен депутатами от "Слуги народа" еще в сентябре и положительно воспринимается стороной ЕС, не рассмотрен профильным комитетом, что тормозит его вынесения на голосование в сессионный зал.

Также министр ожидает ряд других законов, предусмотренных Соглашением об ассоциации - об опасных грузах, о почтовом операторе и доступе к грузовым перевозкам. Относительно последних министр ожидает прогресса осенью.

Также Мининфраструктуры обещает внести законопроект, который упорядочит правила техосмотра автомобилей. Как известно, соглашение об ассоциации требует от Украины вернуть техосмотр; Впрочем, проекты, которые вносились в предыдущие годы, не соответствовали СА и подвергались критике как потенциально коррупционные. Криклий пообещал учесть эти замечания.

"Будет проект закона об общегосударственном техническом осмотре - но это будет не в том виде, как это было, когда к этому были причастны полицейские. В частности, никаких монополий в нем не будет", - сказал министр.

Как известно, транспортная сфера много лет остается среди аутсайдеров в выполнении Украиной своих обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС.