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В Італії масштабна операція проти мафії: під підозрою більше десяти держслужбовців

Четвер, 28 травня 2020, 10:52

Близько 500 співробітників італійської фінансової гвардії проводять масштабну операцію проти калабрійської мафії "Ндрангета".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

Під час розслідування, проведеного прокуратурою Реджо-Калабрії, були розкриті зв'язки чиновників і підприємців з мафіозними кланами. У справі проходять 11 держслужбовців.

Зокрема, була розкрита картельна змова за участі держслужбовців і підприємців. Причетних підозрюють у розподілі тендерів на користь мафії, корупції, зловживання службовими повноваженнями.

Зазначається, що під час операції, яка проходить у низці регіонів Італії,  конфісковано нерухоме та інше майно на суму 103 млн євро.

"Ндрангета", що займається, зокрема, торгівлею наркотиками, вважається найвпливовішою мафіозною організацією Італії. Калабрійська мафія міцно влаштувалася в північних областях країни, а також в інших державах Європи, де відмиває доходи від незаконної діяльності через легальний бізнес.

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Італія
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