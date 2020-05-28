Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

От коронавируса умер депутат парламента Франции

В МИД назначили спецпредставителя по вопросам санкционного давления на Россию

США готовятся выделить Украине военную помощь, учитывая прогресс в реформах

Меркель перед председательством в ЕС: Россия доставит нам хлопот






В Италии масштабная операция против мафии: под подозрением более десяти госслужащих

Четверг, 28 мая 2020, 10:52

Около 500 сотрудников итальянской финансовой гвардии проводят масштабную операцию против калабрийской мафии "Ндрангета".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

В ходе расследования, проведенного прокуратурой Реджо-Калабрии, были раскрыты связи чиновников и предпринимателей с мафиозными кланами. По делу проходят 11 госслужащих.

В частности, был раскрыт картельный сговор с участием госслужащих и предпринимателей. Причастных подозревают в распределении тендеров в пользу мафии, коррупции, злоупотребления служебными полномочиями.

Отмечается, что во время операции, которая проходит в ряде регионов Италии, конфисковано недвижимое и иное имущество на сумму 103 млн евро.

"Ндрангета", которая занимается, в частности, торговлей наркотиками, считается самой влиятельной мафиозной организацией Италии. Калабрийская мафия прочно обосновалась в северных областях страны, а также в других странах Европы, где отмывает доходы от незаконной деятельности через легальный бизнес.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия
powered by lun.ua