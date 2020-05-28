Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Від коронавірусу помер депутат парламенту Франції

У МЗС призначили спецпредставника з питань санкційного тиску на Росію

США готуються надати Україні військову допомогу з огляду на прогрес у реформах

Меркель перед головуванням в ЄС: Росія завдасть нам клопоту






У Німеччині визнали незаконною алкогольну заборону для боротьби з коронавірусом

Четвер, 28 травня 2020, 11:48

Адміністративний суд Дюссельдорфа скасував незвичайне карантинне обмеження міста у зв'язку з коронавірусною кризою. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

В середині травня Дюссельдорф вирішив заборонити продаж і вживання алкоголю за межами дому у старому центрі міста. Заборона почала діяти на цих вихідних.

Читайте також
Грузія через коронавірус обмежила продаж алкоголю 

У четвер суд задовольнив термінове клопотання рітейлера і оголосив заборону незаконною. Суд пояснив, що алкогольна заборона не годиться для приборкання коронавірусної інфекції.

На думку суду, "ні продаж, ні споживання алкоголю поза домом не привели негайно до подальшого інфікування і поширення хвороби", а люди все одно збираються у центрі. Місто ж аргументувало, що заборона необхідна, аби не допустити стихійних скупчень людей. 

На думку суду, для боротьби з поширенням вірусу краще підійшло б "обмеження доступу до старого міста і створення зон обмеженого доступу".

Місто Дюссельдорф відреагувало ще в середу ввечері перед офіційним оголошенням суду і зняло заборону на алкоголь. Тепер міська влада шукатиме інші способи уникнути скупчення людей в старому місті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Карантин Німеччина
powered by lun.ua