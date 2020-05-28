В Германии признали незаконным алкогольный запрет для борьбы с коронавирусом

Административный суд Дюссельдорфа отменил необычное карантинное ограничение города в связи с коронавирусным кризисом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

В середине мая Дюссельдорф решил запретить продажу и употребление алкоголя вне дома в старом центре города. Запрет начал действовать на этих выходных.

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В четверг суд удовлетворил срочное ходатайство ритейлера и объявил запрет незаконным. Суд пояснил, что алкогольный запрет не годится для обуздания коронавирусной инфекции.

По мнению суда, "ни продажа, ни потребление алкоголя вне дома не привели немедленно к дальнейшему инфицированию и распространению болезни", а люди все равно собираются в центре. Город же аргументировал, что запрет необходим, чтобы не допустить стихийных скоплений людей.

По мнению суда, для борьбы с распространением вируса лучше подошло бы "ограничение доступа к старому городу и создание зон ограниченного доступа".

Город Дюссельдорф отреагировал еще в среду вечером перед официальным объявлением суда и снял запрет на алкоголь. Теперь городские власти будут искать другие способы избежать скопления людей в старом городе.