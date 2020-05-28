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В румунському місті відзначили Великдень із запізненням на понад місяць

Четвер, 28 травня 2020, 12:23

Через понад місяць після Великодня Румунська православна церква провела безпрецедентне пасхальне богослужіння, відкладене через пандемію коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

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Бажаючи дати вірянам можливість взяти участь в літургії з нагоди Великодня, що вважається найважливішим християнським святом, румунський православний архієпископ Феодосій провів пасхальну службу у вівторок ввечері біля собору святих Петра і Павла у портовому місті Констанца. 

Цього року служба повинна була відбутися 19 квітня, але була відкладена через пандемію. У літургії, перенесення якої засудили лідери Румунської православної церкви, взяли участь сотні людей.

Чимало вірян, хоча й не всі, використовували маски. Архієпископ Теодосій і багато інших служителів - ні. 

 
 

Деякі люди прибули на службу з румунської столиці Бухареста, за 225 кілометрів від Констанци. 

Віряни розмістилися на території археологічних розкопок просто неба біля собору, серед яких є руїни, що датуються ще Римською імперією.

Як у Європі цьогоріч святкували Великдень попри пандемію, читайте у статті: Великдень на карантині: як Україна і Європа розійшлися у правилах святкування

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