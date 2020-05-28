В румынском городе отметили Пасху с опозданием более чем на месяц

Больше чем через месяц после Пасхи Румынская православная церковь провела беспрецедентное пасхальное богослужение, отложенное из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

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Желая дать верующим возможность принять участие в литургии по случаю Пасхи, которая считается важнейшим христианским праздником, румынский православный архиепископ Феодосий провел пасхальную службу во вторник вечером у собора святых Петра и Павла в портовом городе Констанца.

В этом году служба должна была состояться 19 апреля, но была отложена из-за пандемии. В литургии, перенос которой осудили лидеры Румынской православной церкви, приняли участие сотни людей.

Немало верующих, хотя и не все, использовали маски. Архиепископ Феодосий и многие другие служители - нет.

Некоторые люди прибыли на службу из румынской столицы Бухареста, за 225 километров от Констанцы.

Верующие разместились на территории археологических раскопок под открытым небом возле собора, среди которых руины, датируемые еще Римской империей.

Как в Европе в этом году праздновали Пасху несмотря на пандемию, читайте в статье: Пасха на карантине: как Украина и Европа разошлись в правилах празднования