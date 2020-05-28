В Угорщині відзначать річницю аварії на Дунаї, в якій фігурує український капітан
У п'ятницю в Будапешті відзначать роковини трагедії на Дунаї, в ході якої після зіткнення з річковим круїзним судном затонув екскурсійний катер та загинули щонайменше 27 осіб.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.
25 із 33 південнокорейських туристів загинули, коли човен "Русалка" перекинувся біля підніжжя будапештського моста Маргіт у ніч на 29 травня 2019 року. Двоє угорців, члени екіпажу, теж загинули, одна південнокорейська туристка досі вважається зниклою безвісти.
Деякі тіла жертв були знайдені через кілька тижнів після аварії на відстані понад 100 кілометрів вниз за течією.
Пошукова операція була сильно ускладнена через високий рівень води в Дунаї у весняний період, його швидку течію і майже нульову видимість під водою.
Капітаном круїзного лайнера Viking Sigyn був 64-річний Юрій Чаплінський. Йому пред'явлені звинувачення в недбалості і створенні загрози водному руху, що призвело до катастрофи з масовими смертельними наслідками. Прокурори домагаються дев'ятирічного тюремного ув'язнення.
Судовий процес над українцем почався з попереднього слухання 11 березня, але судові засідання, призначені на квітень і травень, були відкладені через пандемію коронавірусу.
П'ятничні меморіальні заходи будуть включати покладання вінка на воду на місці катастрофи компанією, що експлуатувала "Русалку". Участь у церемонії візьмуть також представники уряду Угорщини та міської влади Будапешта.