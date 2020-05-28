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В Угорщині відзначать річницю аварії на Дунаї, в якій фігурує український капітан

Четвер, 28 травня 2020, 13:59

У п'ятницю в Будапешті відзначать роковини трагедії на Дунаї, в ході якої після зіткнення з річковим круїзним судном затонув екскурсійний катер та загинули щонайменше 27 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

25 із 33 південнокорейських туристів загинули, коли човен "Русалка" перекинувся біля підніжжя будапештського моста Маргіт у ніч на 29 травня 2019 року. Двоє угорців, члени екіпажу, теж загинули, одна південнокорейська туристка досі вважається зниклою безвісти. 

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Деякі тіла жертв були знайдені через кілька тижнів після аварії на відстані понад 100 кілометрів вниз за течією.

Пошукова операція була сильно ускладнена через високий рівень води в Дунаї у весняний період, його швидку течію і майже нульову видимість під водою.

Капітаном круїзного лайнера Viking Sigyn був 64-річний Юрій Чаплінський. Йому пред'явлені звинувачення в недбалості і створенні загрози водному руху, що призвело до катастрофи з масовими смертельними наслідками. Прокурори домагаються дев'ятирічного тюремного ув'язнення.

Судовий процес над українцем почався з попереднього слухання 11 березня, але судові засідання, призначені на квітень і травень, були відкладені через пандемію коронавірусу. 

П'ятничні меморіальні заходи будуть включати покладання вінка на воду  на місці катастрофи компанією, що експлуатувала "Русалку". Участь у церемонії візьмуть також представники уряду Угорщини та міської влади Будапешта.

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