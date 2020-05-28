В Венгрии почтят память погибших в годовщину аварии на Дунае, в которой фигурирует украинский капитан

В пятницу в Будапеште проведут памятные мероприятия в годовщину трагедии на Дунае, в ходе которой после столкновения с речным круизным судном затонул экскурсионный катер и погибли по меньшей мере 27 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

25 из 33 южнокорейских туристов погибли, когда лодка "Русалка" перевернулась у подножия будапештского моста Маргит в ночь на 29 мая 2019 года. Двое венгров, члены экипажа, тоже погибли, одна южнокорейская туристка до сих пор считается пропавшей без вести.

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Некоторые тела жертв были найдены через несколько недель после аварии на расстоянии более 100 километров вниз по течению.

Поисковая операция была сильно затруднена из-за высокого уровня воды в Дунае в весенний период, его быстрого течения и почти нулевой видимости под водой.

Капитаном круизного лайнера Viking Sigyn был 64-летний Юрий Чаплинский. Ему предъявлены обвинения в халатности и создании угрозы водному движению, что привело к катастрофе с массовым смертельным исходом. Прокуроры добиваются девятилетнего тюремного заключения.

Судебный процесс над украинцем начался с предварительного слушания 11 марта, но судебные заседания, назначенные на апрель и май, были отложены из-за пандемии коронавируса.

Пятничные мемориальные мероприятия будут включать возложение венка на воду на месте катастрофы компанией, эксплуатировавшей "Русалку". Участие в церемонии примут также представители правительства Венгрии и городских властей Будапешта.