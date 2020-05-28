В Венгрии почтят память погибших в годовщину аварии на Дунае, в которой фигурирует украинский капитан
В пятницу в Будапеште проведут памятные мероприятия в годовщину трагедии на Дунае, в ходе которой после столкновения с речным круизным судном затонул экскурсионный катер и погибли по меньшей мере 27 человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.
25 из 33 южнокорейских туристов погибли, когда лодка "Русалка" перевернулась у подножия будапештского моста Маргит в ночь на 29 мая 2019 года. Двое венгров, члены экипажа, тоже погибли, одна южнокорейская туристка до сих пор считается пропавшей без вести.
Некоторые тела жертв были найдены через несколько недель после аварии на расстоянии более 100 километров вниз по течению.
Поисковая операция была сильно затруднена из-за высокого уровня воды в Дунае в весенний период, его быстрого течения и почти нулевой видимости под водой.
Капитаном круизного лайнера Viking Sigyn был 64-летний Юрий Чаплинский. Ему предъявлены обвинения в халатности и создании угрозы водному движению, что привело к катастрофе с массовым смертельным исходом. Прокуроры добиваются девятилетнего тюремного заключения.
Судебный процесс над украинцем начался с предварительного слушания 11 марта, но судебные заседания, назначенные на апрель и май, были отложены из-за пандемии коронавируса.
Пятничные мемориальные мероприятия будут включать возложение венка на воду на месте катастрофы компанией, эксплуатировавшей "Русалку". Участие в церемонии примут также представители правительства Венгрии и городских властей Будапешта.