Австрія не поспішатиме з відкриттям кордону з Італією - міністр

Австрія не хоче поспішати з відкриттям кордону з Італією, поки епідеміологічна ситуація не стабілізується.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на австрійське Nachrichten.

"Я великий прихильник свободи подорожей, але нам залишається бути обережними з Італією", - сказав міністр, додавши, що не думає, що це призведе до дипломатичної суперечки.

На початку цього тижня міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг говорив з італійським колегою Луїджі Ді Майо про покроковий підхід до відновлення свободи пересування між двома країнами.

Австрія вже послабила прикордонний контроль, відкривши всі прикордонні переходи з Чеською Республікою, Словаччиною та Угорщиною.

Раніше Швейцарія оголосила про плани з відкриття кордонів для всіх своїх сусідів, крім Італії. Швейцарія, Франція, Німеччина та Австрії вже домовилися скасувати всі обмеження на поїздки між чотирма країнами з 15 червня.