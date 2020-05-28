Австрия не будет спешить с открытием границы с Италией - министр

Австрия не хочет спешить с открытием границы с Италией, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

Об этом заявил министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на австрийское Nachrichten.

"Я большой сторонник свободы путешествий, но нам остается быть осторожными с Италией", - сказал министр, добавив, что не думает, что это приведет к дипломатическому спору.

В начале этой недели министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг говорил с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо о пошаговый подход к восстановлению свободы передвижения между двумя странами.

Австрия уже ослабила пограничный контроль, открыв все пограничные переходы с Чешской Республикой, Словакией и Венгрией.

Ранее Швейцария объявила о планах по открытию границ для всех своих соседей, кроме Италии. Швейцария, Франция, Германия и Австрии уже договорились отменить все ограничения на поездки между четырьмя странами с 15 июня.