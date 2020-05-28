Austrian Airlines частично возобновляет рейсы с 15 июня

Авиакомпания Austrian Airlines с 15 июня планирует возобновить регулярные рейсы после трех месяцев вынужденной приостановки полетов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на австрийское агентство APA.

На первом этапе восстановится выполнение рейсов по 37 направлениям и это будет только двадцатая часть от объема перелетов до коронавирусного кризиса. Дальнемагистральные рейсы пока не предусмотрены.

Austrian Airlines прекратила свою деятельность в середине марта. Последний рейс приземлился в Вене 19 марта. Часть флота использовалась для эвакуационных рейсов во время кризиса.

Материнская компания Lufthansa полностью не прекращали полетные операции в течение кризиса.

До пандемии коронавируса Austrian Airlines только раз прекращала летные операции за свою более чем 60-летнюю историю.

Это было в 2010 году из-за облака пепла в Исландии после извержения вулкана Эйяфьядлайёкюдль. Тогда перерыв в полетах длился всего несколько дней.

Как сообщалось, британская бюджетная авиакомпания EasyJet возобновит ряд рейсов 15 июня, а всем пассажирам и членам экипажа предстоит носить маски.