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Wizz Air відкриває нову базу в Мілані

П'ятниця, 29 травня 2020, 10:52

Авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття нової бази в аеропорту Мілан-Мальпенса і у липні розмістить там 5 літаків Airbus A321. 

Про це повідомили "Європейській правді" у пресслужбі авіакомпанії в п’ятницю. 

Додатково до існуючих 8 маршрутів  Wizz Air відкриє 20 нових сполучень до 11 країн. Бронювання квитків за цінами від 19,99 євро стартує з 29 травня. 

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5 літаків Airbus A321 виконуватимуть перельоти за 20 новими маршрутами до Лондона Лутона, Ейндховена, Фуертевентура, Гран-Канарії, Махона, Тенеріфе, Валенсії, Афін, Корфу, Родоса, Санторіні, Салоніків, Закінтоса, Рейк'явіка, Лісабона, Порту, Пріштіни, Марракеша, Таллінна, Тель-Авіва. 

У компанії зазначили, що з відкриттям нової бази та збільшенням своїх потужностей у Ломбардії удвічі "Wizz Air  стимулюватиме економічне зростання регіону та створить понад 200 робочих місць в авіакомпанії та ще більше - у суміжних галузях".

"Завдяки розширенню мережі до 41 маршруту в Ломбардії, включно з 13 рейсами до Бергамо, Wizz Air підтримуватиме розвиток місцевого туризму, сприятиме збільшенню доходів у регіоні, а також з'єднуватиме Мілан з новими та захоплюючими напрямками", - додали у пресслужбі.

Авіакомпанія нагадала, що нещодавно запровадила посилені заходи безпеки для забезпечення здоров’я та безпеки пасажирів і екіпажу. Зокрема, впродовж перельоту пасажири мають носити захисні маски, а екіпаж – ще і рукавички. У салонах регулярно проводять дезінфекцію.

Раніше Wizz Air анонсувала відкриття нової бази в аеропорту Львова попри пандемію.

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