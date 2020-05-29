Wizz Air открывает новую базу в Милане

Авиакомпания Wizz Air объявила об открытии новой базы в аэропорту Милан-Мальпенса и в июле разместит там пять самолетов Airbus A321.

Об этом сообщили "Европейской правде" в пресс-службе авиакомпании в пятницу.

Дополнительно к существующим восьми маршрутам Wizz Air откроет 20 новых сообщений в 11 стран. Бронирование билетов по ценам от 19,99 евро стартует с 29 мая.

Пять самолетов Airbus A321 выполнять перелеты по 20 новым маршрутам в Лондон Лутон, Эйндховен, Фуэртевентура, Гран-Канария, Махона, Тенерифе, Валенсии, Афин, Корфу, Родоса, Санторини, Салоников, Закинтос, Рейкьявика, Лиссабон, Порту, Приштины, Марракеша, Таллинна, Тель-Авива.

В компании отметили, что с открытием новой базы и увеличением своих мощностей в Ломбардии вдвое "Wizz Air будет стимулировать экономический рост региона и создаст более 200 рабочих мест в авиакомпании и еще больше - в смежных отраслях".

"Благодаря расширению сети до 41 маршрута в Ломбардии, включая 13 рейсами в Бергамо, Wizz Air будет поддерживать развитие местного туризма, будет способствовать увеличению доходов в регионе, а также соединять Милан с новыми и интересными направлениям", - добавили в пресс-службе.

Авиакомпания напомнила, что недавно ввела усиленные меры безопасности для обеспечения здоровья и безопасности пассажиров и экипажа. В частности, в течение перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж - еще и перчатки. В салонах регулярно проводят дезинфекцию.

Ранее Wizz Air анонсировала открытие новой базы в аэропорту Львова несмотря на пандемию.

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