В Австрії відновили роботу готелі, театри й концертні зали

В Австрії від сьогодні відновлюють роботу готелі, театри й концертні зали.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

З 29 травня в Австрії дозволили відновити роботу готелям, театрам і концертним залам у рамках чергового етапу послаблення карантинних обмежень, запроваджених для протидії епідемії коронавірусу.

Читайте також Авіасполучення між Україною і Австрією може відновитися після 23 червня

На виставах у театрах та концертних залах поки що зможуть бути присутні не більше 100 глядачів, із дотриманням безпечної дистанції. Якщо після цього ситуація не погіршиться, дозволену кількість глядачів поступово збільшуватимуть.

Як вже повідомлялося, країна планує масово тестувати на коронавірус персонал готелів – до 65 тисяч людей щотижня, починаючи з 1 липня. У такий спосіб сподіваються привабити туристів та виправити негативні асоціації з країною після того, як численні випадки коронавірусу зафіксували на гірськолижному курорті Ішгль.

З 15 червня Австрія планує відкрити кордон з Чехією, Словаччиною та Угорщиною.