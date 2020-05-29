В Австрии возобновили работу гостиницы, театры и концертные залы

В Австрии с сегодняшнего дня возобновляют работу гостиницы, театры и концертные залы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

С 29 мая в Австрии разрешили возобновить работу отелям, театрам и концертным залам в рамках очередного этапа ослабления карантина, введенного для противодействия эпидемии коронавируса.

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На спектаклях в театрах и концертных залах пока смогут присутствовать не более 100 зрителей, с соблюдением безопасной дистанции. Если после этого ситуация не ухудшится, разрешенное количество зрителей постепенно увеличивать.

Как уже сообщалось, страна планирует массово тестировать на коронавирус персонал отелей - до 65 000 человек в неделю, начиная с 1 июля. Таким образом надеются привлечь туристов и исправить негативные ассоциации со страной после того, как многочисленные случаи коронавируса зафиксировали на горнолыжном курорте Ишгль.

С 15 июня Австрия планирует открыть границу с Чехией, Словакией и Венгрией.