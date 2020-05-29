В Чехії від коронавірусу вилікувалися 70% заражених
70% чехів, які заразилися з початку пандемії коронавірусу, вилікувалися від інфекції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International.
За даними Міністерства охорони здоров'я Чехії станом на ранок п'ятниці, загальна кількість інфікованих від початку епідемії становить 9143 людини. 319 пацієнтів з діагнозом COVID-19 померли.
В даний час в країні від коронавірусу лікуються 2360 осіб. Кількість госпіталізацій зменшилася до 140.
Найбільша частка тих, що заразилися, зафіксована в Празі. Останній найбільший спалах коронавірусу виявлено в Північній Моравії на шахті "Дарков".
Наприкінці травня у рамках чергового послаблення карантину у Чехії зняли переважну більшість обмежень. Зокрема, навіть дозволили масові заходи за участі до 300 людей.
26 травня Чехія відкрила кордони з Австрію та Німеччиною, але з певними обмеженнями.