Матернова: рівень відносин України та ЄС "високий як ніколи"

Рівень відносин між Україною та ЄС зараз є "високим як ніколи".

Як пише "Європейська правда", про це під час онлайн-дискусії у рамках Київського безпекового форуму заявила Катаріна Матернова, заступниця голови гендиректорату Єврокомісії з політики сусідства і розширення, в.о. голови Групи підтримки України у ЄК.

"Я вважаю що рівень наших відносин зараз високий як ніколи", - зазначила Катаріна Матернова.

Вона нагадала, що в кінці квітня Україна була предметом обговорення Ради міністрів закордонних справ, на якому відданість ЄС суверенітету та територіальній цілісності України була вкотре підтверджена усіма учасниками зустрічі, так само як підтримка порядку денного реформ.

Коментуючи поточний стан виконання Угоди про асоціацію, Катаріна Матернова зауважила, що виконання такої комплексної угоди "не є лінійним процесом", тому оцінка прогресу її виконання є механічною і не може свідчити про поточний стан відносин.

"Процес реформ, який проходить Україна - це як підйом вгору на велосипеді: не можна зупинитися на півдорозі, щоб не покотитися вниз, тому зусилля мають не припинятися. І ЄС потужно підтримує Україну, не лише політично, а також практичною допомогою", - додала Катаріна Матернова.

В.о. голови Групи підтримки України у ЄК нагадала про 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги, оперативно виділені Україні для допомоги у боротьбі з пандемією коронавірусу, а також виділені сьогодні 500 млн євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги.

Вона додала, що у ЄС уважно стежать за дебатами щодо земельної реформи в Україні та обговорюють питання щодо так званого "промислового безвізу" - Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції.

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