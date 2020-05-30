Меркель отказалась от личного визита в США на саммит G7

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от приглашения президента США Дональда Трампа посетить саммит "Большой семерки", который он намерен провести в июне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Федеральный канцлер благодарит президента Трампа за его приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на личное участие, на путешествие в Вашингтон", - заявил представитель правительства Германии Штефан Зайберт.

Трамп в среду заявил, что постарается провести встречу с присутствием всех лидеров "семерки" близ Вашингтона 10 июня.

В марте встреча G7 была отменена из-за пандемии коронавируса и планировалось, что она может пройти в формате видеоконференции.

Трамп на этой неделе также провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и в Белом доме заявили, что Макрон согласился на личное участие в саммите.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что рассмотрит предложение по саммиту. Его жена в марте болела коронавирусом, а сам он из-за этого две недели находился в домашней изоляции.

Премьер Великобритании Борис Джонсон, который перенес коронавирус и несколько дней находился в реанимации, пока не дал согласия на участие.