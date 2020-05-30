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В Италии с 3 июня позволят разрешат путешествовать между регионами

Суббота, 30 мая 2020, 11:43

Италия готовится к дальнейшему смягчению коронавирусных ограничений и с 3 июня итальянцы смогут свободно путешествовать из одного региона в другой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Министр здравоохранения Роберто Сперанца завил, что в настоящее время нет причин, по которым запрет должен продолжаться.

"Данные наблюдения за количеством случаев обнадеживают. Мы приняли решение о возобновление внутрирегиональных движений с 3 июня", - сказал Сперанца.

По его словам, почти во всех регионах показатели распространяемости вируса ниже 1, а тенденция новых случаев уменьшается.

"Еженедельная заболеваемость остается очень разнородной на национальной территории. В некоторых регионах число случаев все еще велико, что указывает на сложную ситуацию, но под контролем. В других число случаев очень ограничено", - отметил министр

В течение почти трех месяцев путешествие по Италии разрешалось только в строго необходимых случаях.

В Италии за последние сутки от осложнений, вызванных Коронавирусная инфекцией, умерли 87 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 33 229 летальных исхода

С начала пандемии выздоровели и были выписаны из больниц 152 844 человека, что на 2240 человек больше, чем предыдущих суток.

Количество активных случаев инфицирования коронавируса составляет 46175, что на 1811 меньше, чем предыдущей эпохи

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