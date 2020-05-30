Прокурор висунув звинувачення громадянам Чехії і Білорусі, які воювали за "ДНР"

Прокурор міста Праги висунув обвинувачення двом чоловікам, які брали участь у бойових діях проти України на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

"Прокурор м.Прага Марек Бодлак повідомив про висунення обвинувачення громадянину Чехії та громадянину Білорусі, що постійно проживає в Чехії, за ст. 311 кримінального кодексу "терористичний акт" за участь у бойових діях проти України на Донбасі", - написав посол на своїй сторінці у Facebook.

Посол додав, що обом обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 20 років.

Видання Ceske Noviny повідомляє, що йдеться про 40-річного білоруса, який брав участь у бойових діях на Донбасі у 2014-2016 роках. Наразі він перебуває у в’язниці через завдання тяжких тілесних ушкоджень. Його справу розглядатиме суд Праги.

Щодо громадянина Чехії, то відомо, що він приєднався до бойовиків незаконних збройних формувань на сході України взимку 2015-2016 років. Розгляд у цій справі розпочнеться 1 липня в обласному суді в Чеське Будейовіце.

Нагадаємо, у 2019 році військовослужбовця збройних сил Чехії засудили за звинуваченням в тероризмі за участь у бойових діях на боці російських окупантів на тимчасово окупованій території України.

Суд засудив Еріка Ешту на три роки умовно з відстрочкою на чотири роки та скасував його військове звання, що означало фактичне завершення кар’єри в чеській армії.

Прокуратура стверджувала, що Ешту протягом трьох тижнів займався охороною окопів і виконував побічні роботи у сепаратистів, зокрема, доглядав за зброєю, а також брав участь у обстрілах.

Ешту заявив, що до України просто їздив у гості, а у формі сепаратистів і зі зброєю просто сфотографувався на пам’ять.

Суд виніс умовний вирок, вважаючи, що участь Ешту у конкретному терористичному акті не було доведено.