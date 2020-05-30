Прокурор Праги предъявил обвинение гражданам Чехии и Беларуси, воевавшим за "ДНР"

Прокурор города Праги предъявил обвинение двум мужчинам, которые принимали участие в боевых действиях против Украины на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Прокурор г.Прага Марек Бодлак сообщил о выдвижении обвинения гражданину Чехии и гражданину Беларуси, постоянно проживающему в Чехии, по ст. 311 Уголовного кодекса "террористический акт" за участие в боевых действиях против Украины на Донбассе", - написал посол на своей странице в Facebook.

Посол добавил, что обоим обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет.

Издание Ceske Noviny сообщает, что речь идет о 40-летнем белорусе, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе в 2014-2016 годах. Сейчас он находится в тюрьме за нанесение тяжких телесных повреждений. Его дело будет рассматривать суд Праги.

В отношении гражданина Чехии известно, что он присоединился к боевикам незаконных вооруженных формирований на востоке Украины зимой 2015-2016 годов. Разбирательство по этому делу начнется 1 июля в областном суде в Ческе Будейовице.

Напомним, в 2019 году военнослужащего вооруженных сил Чехии осудили по обвинению в терроризме за участие в боевых действиях на стороне российских оккупантов на временно оккупированной территории Украины.

Суд приговорил Эрика Эшту на три года условно с отсрочкой на четыре года и отменил его воинское звание, что означает фактическое завершение карьеры в чешской армии.

Прокуратура утверждала, что Эшту течение трех недель занимался охраной окопов и выполнял побочные работы у сепаратистов, в частности, охранял оружие, а также принимал участие в обстрелах.

Эшту заявил, что в Украине просто ездил в гости, а в форме сепаратистов и с оружием просто сфотографировался на память.

Суд вынес условный приговор, считая, что участие Эшту в конкретном террористическом акте не было доказано.