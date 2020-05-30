У Чорногорії зіткнулися автобус і авто: двоє загиблих, 26 постраждалих

У Чорногорії в результаті зіткнення пасажирського автобуса та автомобіля дві людини загинули і 26 отримали травми.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Vijesti.

ДТП сталося і суботу вранці на трасі Подгориця-Нікшич. В результаті зіткнення автобус скотився з дороги по схилу і впав на глибині 20 метрів.

Пізніше стало відомо, що загинули дві жінки 42 і 46 років. Двоє постраждалих перебувають у критичному стані. Сім осіб залишаються в лікарні, решту відправили додому після надання медичної допомоги.

Причини трагедії поки що невідомі, але свідченнями пасажирів автобусу, автомобіль виїхав на зустрічну смугу і сталося зіткнення.