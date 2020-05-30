У Чорногорії зіткнулися автобус і авто: двоє загиблих, 26 постраждалих
Субота, 30 травня 2020, 16:07
У Чорногорії в результаті зіткнення пасажирського автобуса та автомобіля дві людини загинули і 26 отримали травми.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Vijesti.
ДТП сталося і суботу вранці на трасі Подгориця-Нікшич. В результаті зіткнення автобус скотився з дороги по схилу і впав на глибині 20 метрів.
Пізніше стало відомо, що загинули дві жінки 42 і 46 років. Двоє постраждалих перебувають у критичному стані. Сім осіб залишаються в лікарні, решту відправили додому після надання медичної допомоги.
Причини трагедії поки що невідомі, але свідченнями пасажирів автобусу, автомобіль виїхав на зустрічну смугу і сталося зіткнення.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua