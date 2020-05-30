В Черногории столкнулись автобус и авто: двое погибших, 26 пострадавших
Суббота, 30 мая 2020, 16:07
В Черногории в результате столкновения пассажирского автобуса и автомобиля два человека погибли и 26 получили травмы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vijesti.
ДТП произошло и субботу утром на трассе Подгорица-Никшич. В результате столкновения автобус скатился с дороги по склону и упал на глубине 20 метров.
Позже стало известно, что погибли две женщины 42 и 46 лет. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.
Семь человек остаются в больнице, остальные отправили домой после оказания медицинской помощи.
Причины трагедии пока неизвестны, но по свидетельствам пассажиров автобуса, автомобиль выехал на встречную полосу и произошло столкновение.
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