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В Черногории столкнулись автобус и авто: двое погибших, 26 пострадавших

Суббота, 30 мая 2020, 16:07

В Черногории в результате столкновения пассажирского автобуса и автомобиля два человека погибли и 26 получили травмы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vijesti.

ДТП произошло и субботу утром на трассе Подгорица-Никшич. В результате столкновения автобус скатился с дороги по склону и упал на глубине 20 метров.

 

Позже стало известно, что погибли две женщины 42 и 46 лет. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

 

Семь человек остаются в больнице, остальные отправили домой после оказания медицинской помощи.

Причины трагедии пока неизвестны, но по свидетельствам пассажиров автобуса, автомобиль выехал на встречную полосу и произошло столкновение.

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