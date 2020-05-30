Україна з 1 червня відкриває пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров повідомив про відкриття в області з 1 червня пунктів пропуску на кордоні зі Словаччиною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Петров написав на своїй сторінці на Facebook.

З 1 червня починають працювати такі КПП: "Ужгород-Вишнє Немецьке" – відкритий для легкового та вантажного автомобільного сполучення, перетин пішоходів та велосипедистів не дозволено; "Малий Березний–Убля" – у повному обсязі; "Малі Селменці-Великі Селменці" – у повному обсязі з 9:00 до 21:00.

Голова ОДА також зазначив, що згідно з інформацією словацької сторони, на території країни продовжує діяти надзвичайна ситуація, пов'язана з Covid-19.

"Тому перетнути словацький кордон зможуть: люди з дозволом на тривале перебування; транзит; люди, яким надало дозвіл відповідне міністерство", - написав він.