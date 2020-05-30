Председатель Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров сообщил об открытии в области с 1 июня пунктов пропуска на границе со Словакией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Петров написал на своей странице в Facebook.

С 1 июня начинают работать такие КПП: "Ужгород-Вишне Немецке" - открыт для легкового и грузового автомобильного сообщения, пересечения пешеходами и велосипедистами не разрешено; "Малый Березный-Убля" - в полном объеме; "Малые Селменцы-Большие Селменцы" - в полном объеме с 9:00 до 21:00.

Председатель ОГА также отметил, что согласно информации словацкой стороны, на территории страны продолжает действовать чрезвычайная ситуация, связанная с Covid-19.

"Поэтому пересечь словацкую границу смогут: люди с разрешением на длительное пребывание; транзит, люди, которым предоставило разрешение соответствующее министерство", - написал он.