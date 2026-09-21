В "АдН" визнали, що не зможуть увійти до земельного уряду Мекленбургу-Передньої Померанії

В ультраправій "Альтернативі для Німеччини" не очікують, що зможуть увійти до складу земельного уряду Мекленбургу-Передньої Померанії попри свою перемогу на недільних виборах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив кандидат у земельні прем’єри від "АдН" Лейф-Ерік Гольм, якого цитує dpa.

Усі інші партії виключили можливість співпраці з "АдН", дотримуючись давньої політики відмови від співпраці з ультраправими, відомої як "брандмауер".

"Я вважаю, що ми могли б керувати. Однак наразі не виглядає так, ніби це станеться", – сказав Гольм.

За його словами, наразі найімовірнішою виглядає трипартійна коаліція між соціал-демократами (СДПН), партією "Ліві" та "Зеленими".

"Це, безумовно, не найкращий напрямок для нашої землі", – додав він.

Гольм також наголосив на праві своєї партії на формування уряду, зазначивши, що виборці надали "АдН" чіткий мандат.

"Саме тому ми очікуємо, що інші партії будуть готові вести з нами переговори", – резюмував він.

Як відомо, у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія завершили підрахунок голосів на земельних виборах (ландтаг); остаточні дані свідчать, що найбільшу підтримку серед виборців отримала ультраправа "Альтернатива для Німеччини".

Тим часом ХДС отримав 4,9% голосів і не подолав п’ятивідсотковий бар’єр, необхідний для проходження до земельного парламенту.

Сам Фрідріх Мерц назвав "катастрофою" результат його партії на виборах у Мекленбурзі-Передній Померанії.

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