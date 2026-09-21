Представники США та Китаю позитивно оцінили переговори напередодні зустрічі лідерів

Офіційні представники США та Китаю дали позитивні оцінки своїм переговорам щодо штучного інтелекту, торгівлі та інвестицій, які відбулися напередодні зустрічі лідерів країн.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда

Головний торговий перемовник Китаю Лі Ченган заявив, що переговори відбулися в "добрій атмосфері", а міністр фінансів США Скотт Бессент назвав обговорення "дуже успішними".

Бессент зазначив, що обидві сторони домовилися створити "американсько-китайський діалог щодо штучного інтелекту", покликаний сформувати спільне розуміння переваг та загроз цієї технології.

Вашингтон також запропонував механізм повідомлення про інциденти, пов’язані зі штучним інтелектом, що мають наслідки для національної безпеки.

У коментарі для FT Бессент заявив, що найголовніше – це "просто почати діалог".

"Тому ми й започаткували Діалог щодо ШІ. Ймовірно, ми зустрінемося знову через два місяці", – сказав він.

Нагадаємо, у травні цього року після візиту до Китаю американський президент заявив, що розглядає можливість скасування санкцій проти китайських компаній, які закуповують іранську нафту, на тлі тривалої війни та потрясінь на нафтових ринках.

У Білому домі тоді заявили, що до 2028 року Китай щорічно закуповуватиме американську сільськогосподарську продукцію на суму щонайменше $17 млрд.