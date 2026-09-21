Каллас пропонує санкції проти організаторів виборів до Держдуми на окупованих територіях

Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас запропонує санкції проти осіб, які сприяли проведенню виборів до російської Держдуми на окупованих територіях України.

Про це Каллас написала у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила глава європейської дипломатії, ці вибори стали черговим серйозним ударом по російській демократії.

"Їхній результат ніколи не викликав сумнівів. Кремль придушив інакодумство, заборонив діяльність єдиної зареєстрованої партії, яка виступала проти війни в Україні, та не допустив міжнародних спостерігачів за виборами", – додала вона.

За словами Каллас, в Росії залишилася лише "імітація демократії".

"Я запропонував вжити заходів проти тих, хто сприяє проведенню цих фіктивних виборів на окупованих територіях України", – підкреслила вона.

Як відомо, у Росії та на окупованих нею територіях України з 18 по 20 вересня проходили парламентські "вибори". Міжнародні спостерігачі повідомляли про численні порушення під час виборчого процесу в країні-агресорці.

Швейцарія засудила російські "вибори" на окупованих територіях України.

Уряд Німеччини назвав ці триденні вибори "інсценованою подією".