Президентка Молдови скликає Нацраду безпеки: говорити про енергокризу

Президентка Молдови Мая Санду 21 вересня проведе засідання Національної ради безпеки, в ході якого йтиметься про міжнародну енергетичну кризу та її вплив на країну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

На засіданні також йтиметься про заходи щодо зміцнення енергетичної стійкості країни напередодні холодного сезону.

Як повідомили в адміністрації президента, засідання ради розпочнеться о 13:00 за місцевим часом.

Після засідання Санду проведе пресконференцію.

Нагадаємо, навесні Молдова запроваджувала надзвичайний стан в енергетиці після того, як атаки Росії на українську енергосистему призвели до пошкодження лінії електропередачі "Ісакча – Вулканешти" – ключового каналу імпорту електроенергії з Румунії.

Влітку викликом для Молдови стали проблеми з генерацією електроенергії у сусідній Румунії внаслідок критичного обміління Дунаю, а також обміління Дністра, який є основним джерелом водопостачання для країни.