ЗМІ: у Румунії обшукують будинок екскандидата у президенти у справі про шахрайство

У Румунії прокурори Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT) у понеділок, 21 вересня, проводять обшуки в будинку антизахідного політика та екскандидата у президенти Келіна Джорджеску в місті Могошоая, повіт Ілфов.

Про це повідомляє digi24 із посиланням на джерела в судових органах та заяву DIICOT, передає "Європейська правда".

За даними слідства, справа стосується створення організованого злочинного угруповання та шахрайства з особливо тяжкими наслідками.

Загальний розмір збитків потерпілого становить понад 1,1 млн євро.

За інформацією прокурорів, у вересні 2021 року троє людей – двоє громадян Румунії та громадянин Італії – нібито створили організовану групу, яка діяла під керівництвом Джорджеску.

Слідство вважає, що учасників схеми представляли заможними бізнесменами та керівниками іноземних компаній, які нібито могли надати підприємцям великі кредити. Для отримання фінансування вони вимагали від потенційних позичальників фінансові гарантії.

Один із потерпілих, за версією слідства, мав отримати кредит у розмірі 6 млн євро. Його переконали переказати понад 1 млн євро як гарантію. Згодом йому нібито запропонували збільшити суму позики до 15 млн євро за умови додаткової застави, після чого він переказав ще 100 тисяч євро.

У DIICOT зазначили, що наразі проведено п’ять обшуків у Бухаресті, Могошоаї, Чолпані та Буфтеа.

Джорджеску, якого правоохоронці зупинили в Отопені, після обшуку в його будинку мають доставити до штаб-квартири DIICOT для допиту.

Зазначимо, що Джорджеску вже перебуває під слідством за інші серйозні злочини, зокрема за співучасть у підриві конституційного ладу, поширення неправдивої інформації та заснування антисемітської організації. У разі визнання винним у цих злочинах йому загрожує від 10 до 20 років тюремного ув'язнення.

У квітні суд у Бухаресті скасував захід судового контролю, застосований до Джорджеску у справі про його підтримку діячів та ідей, пов'язаних із міжвоєнним фашистським рухом Румунії.